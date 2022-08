Audi RS6, vent'anni e quattro generazioni di sportività

Quattro generazioni all'insegna delle prestazioni da sportiva e allo stesso tempo del comfort, per Audi RS6 che nel tempo si è affermata come icona della sportività dei quattro anelli. A partire dagli esordi nel 2002, il modello ha abbinato alle prestazioni da supercar la fruibilità caratteristica delle berline e Avant Audi. Caratteri particolari? la trazione integrale quattro, i propulsori biturbo a V e il sistema Dynamic Ride Control per la compensazione idraulica di rollio e beccheggio che hanno accompagnato il modello dall'unveiling sino ad oggi.



Poco dopo l'inizio del nuovo millennio, l'allora quattro GmbH (oggi Audi Sport GmbH) aveva dovuto decidere a quale vettura, dopo Audi RS 4, affidare ai propri specialisti per una rivisitazione in chiave sportiva. Era arrivato il momento favorevole per Audi A6: la prima generazione, denominata C5, aggiornata nel 2001 e al quale i tecnici dei quattro anelli decidono di aumentare la potenza. Gli ingegneri di quattro GmbH si impegnano rendere Audi A6 più sportiva sia a livello di motore, assetto e trasmissione, sia nel design, tanto che la variante RS può contare su di una crescita dimensionale di 4 centimetri in lunghezza e larghezza, minigonne specifiche, passaruota ampliati, prese d'aria maggiorate, paraurti e spoiler dedicati, cerchi da 18 o 19 pollici e due terminali di scarico ovali.

Sotto al cofano, batte il V8 4.2 biturbo da 450 CV, che la rende, nel 2002, l'Audi più potente. Il V8 biturbo non viene sviluppato a Ingolstadt o a Neckarsulm, bensì in Inghilterra presso la britannica Cosworth, sino al 2004 affiliata di Audi AG, così da erogare 450 CV e 560 Nm di coppia. Valori che divengono il nuovo riferimento del segmento. Per un confronto, si pensi come possa contare su 450 CV anche l'Audi TT-R schierata dal team ABT nel DTM, il Campionato Tedesco Turismo, con la quale Laurent Aïello conquista il titolo 2002.

Negli ultimi mesi di commercializzazione, quattro GmbH dona ad Audi RS 6 C5 un'ulteriore iniezione di grinta e il suffisso 'plus' al nome. La potenza passa da 450 a 480 CV, mentre la velocità massima tocca i 280 km/h anziché gli originari 250 km/h. A sei anni dall'introduzione della prima serie di Audi RS 6, debuttava invece la seconda generazione della berlina e Avant high performance. Crescono potenza, cilindrata e frazionamento del motore. Sotto il cofano pulsano dieci cilindri assistiti da due turbocompressori. Complice la cubatura di 5,0 litri, Audi RS 6 C6 può contare su di una potenza massima di 580 CV, con valori superiori, all'epoca, persino alla supercar Audi R8.

Nel 2013 arriva Audi RS 6 Avant C7, con l'abbandono del motore V10 biturbo per affidarsi a un evoluto V8 4.0 biturbo. La nuova generazione di Audi RS 6 Avant scava un solco rispetto al passato sotto il profilo tanto della dinamica quanto dell'efficienza, con una velocità massima di 305 km/h. Nel 2019, tre anni prima del 20° compleanno del modello, la quarta generazione di Audi RS 6, denominata C8, raggiunge le Concessionarie. Il V8 4.0 biturbo può contare su 600 CV e 800 Nm di coppia. Per la prima volta, Audi RS 6 condivide la progressiva elettrificazione dell'offerta dei quattro anelli adottando un sistema mild-hybrid a 48 Volt che ne rafforza ulteriormente l'efficienza. Sebbene lievemente più pesante rispetto alla serie C7, la nuova generazione di Audi RS 6 Avant scatta da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi e da 0 a 200 km/h in 12 secondi.