Hyundai e Kia al lavoro per la mobilità su superficie lunare

Hyundai e Kia hanno firmato un accordo di ricerca congiunta con sei istituti coreani per sviluppare soluzioni di mobilità dedicate all'esplorazione della superficie lunare. L'annuncio segue il successo del lancio di un razzo di produzione nazionale avvenuto a giugno.

Si tratta del primo passo di Hyundai e Kia per realizzare la loro visione 'Expanding Human Reach' sulla robotica e contribuire a creare un futuro migliore. L'iniziativa - che sfrutterà le competenze tecnologiche di Hyundai e Kia nel campo della robotica e la mobilità aerea avanzata (AAM) - si basa sull'efficace programma spaziale nazionale della Corea. "Abbiamo fatto il primo passo per trasformare in realtà la nostra visione della robotica e il concetto di metamobilità - ha dichiarato Yong Wha Kim, executive vice president e head of R&D planning & coordination center di Hyundai e Kia - Espanderemo la portata dell'esperienza del movimento umano oltre i mezzi di trasporto tradizionali e oltre i confini della Terra per contribuire ulteriormente al progresso dell'umanità e aiutare a creare un futuro migliore".

Alla cerimonia della firma, tenutasi in Corea, hanno partecipato Chung Kook Park, presidente e head della divisione R&D di Hyundai and Kia e i più alti funzionari dei sei istituti di ricerca associati nell'iniziativa. Si tratta del Korea Atomic Energy Research Institute (KAERI); del Korea Aerospace Research Institute (KARI); Korea Astronomy and Space Science Institute (KASI); del Korea Automotive Technology Institute (KATECH); del Korea Institute of Civil Engineering and Building Technology (KICT) e infine del Electronics and Telecommunications Research Institute (ETRI).

L'organo consultivo definirà, già dai prossimi giorni, il concept di mobilità per l'esplorazione lunare e le principali tecnologie di base, sviluppando ed esaminando strategie specifiche e misure di implementazione per operare sulla Luna.

Hyundai e Kia supporteranno l'organo consultivo con le loro tecnologie di smart mobilità.

Nell'ambito dell'accordo di ricerca multilaterale, i partner del settore privato e governativo integreranno le loro conoscenze e competenze per far progredire in modo significativo le tecnologie esistenti e progettare nuove soluzioni per la mobilità a sostegno dell'esplorazione della Luna. Le competenze saranno messe a disposizione in numerose aree, come le attrezzature per l'esplorazione, il software per il funzionamento della mobilità e le funzionalità di comunicazione a distanza.

Priva di aria, con temperature estreme e innumerevoli crateri e depositi di polvere lunare, composta da particelle taglienti e abrasive, la superficie della Luna è un ambiente eccezionalmente impervio.

Se da un lato pone sfide significative allo sviluppo della mobilità per l'esplorazione della sua superficie, dall'altro rappresenta un terreno di prova definitivo e fornirà conoscenze preziose a Hyundai e Kia per accelerare ulteriormente la realizzazione di soluzioni di mobilità intelligenti e sostenibili sulla Terra.

Hyundai e Kia hanno costituito anche un organo consultivo interno con figure chiave per lo sviluppo e la gestione della mobilità sulla superficie lunare. Le risorse saranno messe a disposizione dal Robotics Lab di Hyundai e Kia, responsabile dello sviluppo dei robot. Hyundai e Kia collaboreranno anche alla progettazione e all'interpretazione di software e hardware, alla tecnologia di risposta all'ambiente spaziale e alle attrezzature speciali per condurre le missioni di esplorazione lunare.