Il Comune di Civitacampomarano ha ottenuto un finanziamento per la realizzazione di un percorso alternativo al tratto urbano della ex Sp 163 oggi Ss 157. I fondi ammontano a 1,5 mln euro. Con determina 158 del 7 luglio scorso del Direttore del IV Dipartimento della Regione Molise, sono state concesse le risorse economiche. La Giunta Comunale ha approvato il disciplinare di concessione. "Adesso si procederà all'iter di gara per appaltare i lavori" il commento del sindaco Paolo Manuele.