007 No Time To Die, Jaguar e Range Rover del film all'asta

Le stunt car Defender, Range Rover e Jaguar di 'No Time To Die', ultimo episodio della saga di 007, sono tra i lotti messi all'asta per celebrare i 60 anni della serie dei film di James Bond. In particolare, saranno messe all'asta due Defender e una Range Rover SVR , precedute dalla Defender 110 (valutazione tra le 300.000 e le 500.000 sterline) famosa per le relative scene di fuoristrada in 'No Time To Die'. Il ricavato della vendita andrà a beneficio della Croce Rossa Britannica. Il lotto dell'asta ha il VIN unico (numero di identificazione del veicolo) 007. Una delle 10 Defender utilizzate durante le riprese, è stata utilizzata anche in attività promozionali prima dell'uscita del film.

Verrà battuta anche una Defender 110 V8 Bond Edition, creata da SV Bespoke e ispirata alle specifiche delle Defender in 'No Time To Die'. Solo 300 Bond Edition erano disponibili nel mondo e questa versione ha un esclusivo logo dedicato ai 60 anni di Bond, inciso sulla protezione del cruscotto. Questo veicolo è conforme alle specifiche del Regno Unito, è completamente legale su strada e sarà venduto a beneficio del progetto di Conservazione Tusk. La stunt car Range Rover Sport SVR, anche lei protagonista in una scena di inseguimento all-terrain ad alta velocità in 'No Time To Die', era una delle sei fornite per le riprese. Scelta dal Team di stuntman come automobile perfetta per gli inseguimenti, la Jaguar XF, anche lei messa all'asta, è una delle due che apparivano nella sequenza che precede i titoli di coda. Queste vetture inseguivano James Bond e Madeleine Swann per le strette e tortuose strade di Matera.

"Defender, Range Rover e Jaguar - ha dichiarato Nick Collins, Executive Director Vehicle Programmes di Jaguar Land Rover - erano sempre al centro dell'azione in 'No Time To Die'. Ogni auto rappresenta un pezzo unico della storia di James Bond che i collezionisti saranno ansiosi di possedere. Siamo particolarmente lieti di poter sostenere i nostri partner di beneficenza grazie alla loro vendita. Con una domanda così elevata della Defender V8 Bond Edition, speriamo anche che questa speciale versione una tantum con il logo dei 60 anni di Bond, attiri un acquirente appassionato".