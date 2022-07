Lynk&Co, sul suv 01 incontri online con Microsoft Teams

Fedele alla sua strategia che non si basa sulla mera vendita di automobili ma punta invece a semplificare la vita di chi sceglie questo brand come socio per l'affitto mensile o per l'acquisto, Lynk & Co lancia una nuova App pensata per i meeting via web anche quando si è in auto.

La nuova App consente di partecipare a tutte le riunioni utilizzando Microsoft Teams comodamente dall'auto, non importa che si tratti di una grande conferenza aziendale o del meeting con gli amici per parlare di una vacanza.

"Siamo molto soddisfatti di poter offrire alla community questa soluzione - afferma Alain Visser, Ceo Lynk & Co - Lavorare con Microsoft è stata un'esperienza davvero gratificante. Un connubio che sottolinea ancora una volta come Lynk & Co sia un brand di mobilità e non di automobili all'avanguardia nella tecnologia".

Il team di sviluppo interno di Lynk & Co ha dato vita a questa nuova applicazione utilizzando il Microsoft Azure Communication Services, un sistema che offre una perfetta interoperabilità con Microsoft Teams, oltre ad essere una delle soluzioni di comunicazione e collaborazione più utilizzate al mondo.

Per Lynk & Co l'obiettivo di questa nuova funzione è quello di poter semplificare la vita dei propri soci e aiutarli costantemente a perseguire le loro passioni.

"Microsoft Teams è stato creato per aiutare le persone a lavorare insieme e rimanere in contatto con colleghi, amici e familiari - ha commentato Bob Serr, vice presidente Azure Communication Services di Microsoft - È entusiasmante vedere come Lynk & Co abbia utilizzato Microsoft Azure Communication Services per aumentare le esperienze vissute attraverso Teams e crearne di nuove, importanti e all'avanguardia, per la propria community in movimento".

La nuova App per le videoconferenze e i meeting è la quattordicesima messa a disposizione della community sul modello Lynk & Co 01. Tra le App per auto troviamo infatti Spotify, Radioline, Audiobooks, Media Player, App Store, Car Sharing, Car Status, Car Guide, Journey Cam, Scoreyteller, Calendar, Inbox e Co:lab.