Genertel, partnership con Daimler Truck Financial

Genertel, la compagnia diretta del gruppo Generali, si allea a Daimler Truck Financial Services Italia, del gruppo Daimler Truck per un accordo distributivo tra la compagnia assicurativa 100% nativa digitale e la finanziaria dedicata ai veicoli commerciali pesanti e agli autobus di Daimler Truck.

"E' un importante passo in avanti nella distribuzione di soluzioni assicurative nel settore della mobilità." commenta Maurizio Pescarini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Genertel & GenertelLife ha dichiarato.