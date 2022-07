Torino City Marathon, sarà una Jeep ad aprire la corsa

Il 6 novembre ad aprire il serpentone dei maratoneti che parteciperanno alla Torino City Marathon sarà un autoveicolo della Jeep, brand di Stellantis, holding multinazionale produttrice di autoveicoli. Jeep è il major sponsor dell'evento, che si snoderà tra i monumenti reali e gli edifici della metropoli piemontese con partenza e arrivo nel cuore della città. "Siamo entusiasti di sponsorizzare la Torino City Marathon - dichiara Alessandro Grosso, country manager di Jeep Italy - perché i valori cardine del brand sono affini a quelli del mondo del podismo: penso alla resistenza, alla caparbietà, allo spirito volitivo che impone di muovere sempre un passo in più e di migliorare costantemente".

Prosegue Luca Vergnano, socio fondatore di Team Marathon: "È un onore per noi poter dare il benvenuto nella nostra squadra a Jeep - dice -. Un marchio importante, che si fonde con la storia della nostra città e del nostro territorio. Il fatto che una realtà come Stellantis abbia deciso di affiancarci conferma ulteriormente il valore del nostro progetto". Il percorso toccherà, tra i tanti luoghi di Torino, il Parco del Valentino, Porta Susa e il motovelodromo Coppi.