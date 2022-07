Mercedes-Benz a Plan de Corones con l'Inspiring Experience

Guidare una Mercedes è già di per se un'esperienza piacevole, ma farlo sui meravigliosi passi dolomitici che circondano Plan de Corones diventa memorabile. È una delle tante attività previste nell'Inspiring Experience di Mercedes-Benz Italia, che offre agli ospiti di uno dei comprensori alpini più rinomati dell'Alto Adige l'opportunità di scoprire il fascino e la cultura del territorio attraverso un fitto calendario di tour a bordo della gamma SUV della Stella, dalla GLA alla Classe G. "Inspiring Experience nasce dalla volontà di offrire un contributo concerto al territorio che ci ospita, attraverso attività che esulano dalla nostra vocazione commerciale.

Un progetto costruito insieme ai nostri dealer ed ai principali stakeholder territoriali, una forte sinergia che porta valore all'intera comunità", ha dichiarato Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Communication Experience di Mercedes-Benz Italia. Inoltre, offre ai partecipanti la possibilità di vivere una giornata unica, accompagnati da una guida esperta, circondati da una natura incontaminata e dal comfort delle automobili della Stella.

La driving experience, della durata di tre ore e mezza, parte ogni mattina alle 9 nell'area di sosta del Croniworld e fa tappa in tre masi iconici del territorio. La prima è all'albero dell'amore, dove la passione ha messo le radici davanti a un panorama mozzafiato, per proseguire per il maso delle erbe, dove gli ospiti potranno scoprire l'alchimia che nasce tra natura e passione, attraverso la trasformazione di semplici erbe in profumi, liquori e prodotti per il benessere.

Infine, nell'ultima tappa, i partecipanti potranno gustare una selezione di prodotti locali creata in esclusiva per l'occasione. Il ritorno del tour è previsto per le 12.30 al Croniworld (Parcheggio stazione a Valle Riscone). Per prenotare il tour è sufficiente inviare la propria adesione attraverso la piattaforma web dedicata da parte di Mercedes Italia.