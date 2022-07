Verbania, controlli contro le corse clandestine di moto

Quindici moto controllate, di cui tre sequestrate e nove multate. È il bilancio dei controlli effettuati dalla polizia municipale di Verbania per contrastare le corse notturne per le vie della città. Alcuni delle moto usate nelle corse clandestine sono elaborate, come hanno sottolineato l'assessore Patrich Rabaini e il sindaco di Verbania Silvia Marchionini, che in nota evidenziano che questa è "una situazione che mette, oggettivamente, in pericolo per l'alta velocità sia chi guida questi mezzi sia eventuali altri conducenti di passaggio, oltre che rappresentare un elemento evidente di disturbo della quiete pubblica". Durante i controlli un centauro non si è fermato all'alt degli agenti, come racconta l'assessore Rabaini, presente durante l'operazione "E' ora in corso l'identificazione con l'utilizzo delle telecamere presenti sul luogo della fuga", ha assicurato. "Anche in futuro continueremo questa azione di controllo che si sovrappone al controllo da remoto attraverso le telecamere in grado di leggere le targhe, già installate a Pallanza e Intra e sulle principali arterie cittadine, e che saranno implementate in futuro anche a Trobaso, Suna e a Pallanza S.Anna nella zona di via Guido Rossa", concludono dal Comune.