Studenti dello Ied e Centro Stile Hyundai insieme per una concept car

Veicoli sportivi compatti, della lunghezza di 4 metri e 40 e alimentati da un powertrain a idrogeno, capaci di coniugare piacere di guida e alte prestazioni ad una mobilità sostenibile e orientata al miglioramento della vita delle persone. Li hanno progettati gli studenti dell'Istituto Europeo di Design che si sono diplomati in Transportation Design nell'anno accademico 2021/22, in collaborazione con il Centro Stile di Hyundai Europa.



La sfida, posta da Hyundai agli studenti, è stata quella di interpretare la vision del brand "Progress for Humanity", ossia migliorare la vita delle persone rendendola più semplice, sicura, e sostenibile attraverso lo sviluppo di tecnologie avanzate. I 43 studenti, provenienti da undici nazioni e organizzati in team, hanno risposto al brief della casa automobilistica lavorando in sinergia, sotto la guida dei docenti Ied e del Centro Stile di Hyundai Europa.

"I giovani talenti danno un contributo fondamentale. Lo sguardo innovativo e disruptive è in grado di fare la differenza, supportato dal know-how tecnologico di Hyundai. Gli studenti hanno interpretato il nostro brief con grande impegno, arrivando a sviluppare soluzioni molto interessanti e spunti davvero innovativi" commenta Thomas Burkle, chief designer nel Centro Stile di Hyundai Europa. "Siamo orgogliosi del legame tra l'Istituto Europeo di Design e Hyundai, con cui festeggiamo la terza collaborazione nell'ambito dei progetti in Transportation Design. Quando l'attitudine alla sperimentazione e all'innovazione dei nostri studenti incontra il know-how tecnologico di un'azienda che, come Hyundai, contribuisce alla formazione dei futuri designer, si assiste a sperimentazioni in grado di anticipare soluzioni coraggiose per nuovi sistemi di mobilità del futuro" sottolinea Paola Zini, direttore Ied Torino.