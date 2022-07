Incredibile one-off Lamborghini Sìán FKP 37 in Lego

Tra tutte le one-off con il Toro di Sant'Agata Bolognese sul cofano la Sián FKP 37 Lego Tecnic in scala 1:1 è certamente una delle più singolari. Realizzata con 400.000 mattoncini, la riproduzione statica della supercar emiliana è in esposizione sino al prossimo 6 ottobre al Museo Automobili Lamborghini.

Il progetto nasce da una collaborazione che nel 2020 ha dato alla luce una versione in scala 1:8 della stessa vettura sportiva. Per realizzarla, uguale all'originale sin nei minimi particolari, gli specialisti della Lego hanno utilizzato 154 tipi diversi dei celebri mattoncini, di cui 20 sono stati stampati specificatamente. L'assemblaggio del modello ha richiesto 5.370 ore di sviluppo e 3.290 ore di produzione, per un totale di 8.660 ore, pari a oltre 360 giorni.



"Dopo più di un anno di attesa - ha sottolineato Federico Foschini, chief marketing and sales officer di Automobili Lamborghini -, la replica in mattoncini Lego Technic della Lamborghini Sián viene esposta presso il Museo Automobili Lamborghini, display naturale delle supersportive Lamborghini che da sempre rappresentano il sogno e l'emozione trasformati in realtà dall'innovazione e dalla tecnologia. Questa replica 1:1 della Sián è la dimostrazione che Lamborghini come il Gruppo Lego vede nelle sfide la propria linfa vitale, nella tecnologia la possibilità di realizzazione e nel design il punto cardine che può e deve sorprendere".

Al progetto hanno lavorato per un anno 15 specialisti di design, ingegneria e costruzione del team Lego di Kladno, nella Repubblica Ceca. Le dimensioni sono identiche al modello reale: 4.980 mm di lunghezza, 2.101 mm di larghezza e 1.133 mm di altezza. Il telaio è coperto da un "tessuto" di elementi esagonali che si interconnettono per formare un guscio. Le luci anteriori e posteriori di questa esclusivissima one-off sono funzionanti, e sono costruite interamente con elementi Lego Technic. Per la prima volta, un modello in mattoncini dell'azienda danese è stato dipinto utilizzando un rivestimento con la stessa tinta ufficiale di Automobili Lamborghini. Anche l'abitacolo è stato riprodotto con attenzione maniacale al rispetto dei dettagli originali: dal volante al cruscotto, ai sedili tipo corsa.

"I nostri designer - ha puntualizzato Lena Dixen, vicepresidente senior per i prodotti e il marketing del Gruppo Lego - amano le sfide. Hanno accolto con entusiasmo la possibilità di collaborare con i nostri incredibili designer e ingegneri del laboratorio di produzione della fabbrica di Kladno nella Repubblica Ceca, che costruiscono questi impressionanti modelli a grandezza naturale, e sono davvero andati oltre i limiti di ciò che può essere fatto con Lego Technic".