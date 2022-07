GMC Hummer EV, attualmente in collaudo da parte dell'Us Army

GM Defense, la divisione dedicata ai prodotti militari di General Motors, ha ricevuto dall'esercito degli Stati Uniti la richiesta di fornire un veicolo elettrico per l'analisi e i test previsti dai capitolati. Come riferisce The Detrot News l'azienda ha inviato il GMC Hummer EV, un modello che ha grandi capacità nella guida fuoristrada, che vanta una estrema manovrabilità e che può anche superare da solo - come richiesto dall'Us army - passaggi molto difficili, il tutto con la sola propulsione delle batterie.

Si tratterebbe - sottolinea The Detroit News - di una svolta radicale rispetto al passato poiché l'attuale Hummer è derivato dall'off-road che GM ha smesso di produrre più di un decennio fa e che era la versione civile dell'Humvee cioè del veicolo progettato da General Dynamics assieme all'esercito degli Stati Uniti.

Questa richiesta premia la capacità di GM Defense di sfruttare la migliore tecnologia elettrica a batteria nel segmento dei veicoli per il pubblico normale - ha affermato Steve duMont, presidente di GM Defense -e grazie all'accesso alle tecnologie avanzate di GM siamo è in grado di fornire tecnologie collaudate adattate per soddisfare i requisiti di difesa specifici e le esigenze dei nostri clienti".

Il pickup GMC Hummer EV è dotato di un pacco batteria Ultium a 24 moduli a doppio stack, che genera 1.000 Cv ed è in grado di ricaricare rapidamente 350 kW / 800 volt in CC. A quel livello l'Hummer può assorbire abbastanza energia in 12 minuti per viaggiare per quasi 100 miglia. Con una carica completa, il pick-up Hummer offre 530 km di autonomia combinata e accelera da 0 a 100 km in soli 3 secondi.

Questa richiesta dimostra che l'Esercito Usa è anche interessato a ridurre la sua dipendenza dai combustibili fossili in attività non operative. E' noto che la ricarica sul campo presenta importanti sfide per la catena di approvvigionamento, tuttavia GMC ha già dimostrato di poter ricaricare i veicoli utilizzando generatori mobili che funzionano con celle a combustibile alimentate a idrogeno o tramite reformer con gas naturale.