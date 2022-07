Monopattini: il 38% li usa per andare a scuola o a lavoro

Il 60% di coloro che usano i monopattini elettrici lo fa per risparmiare tempo ed evitare il traffico, il 38% per andare a scuola o a lavoro, ma per un utilizzatore su tre vi sono troppe criticità sul fronte dei parcheggi. I dati emergono da una ricerca condotta a Roma da Consumerismo No profit e dalla società di micromobilità in sharing "Dott", che svela l'identikit dell'utente "tipo" che nella capitale usa i monopattini elettrici. Gli utilizzatori abituali di monopattini sono in prevalenza uomini (68% del totale); il 34% ha una età compresa tra i 25 e i 36 anni, seguiti al 20% dalla fascia 46-55, ma c'è anche un 7% di ultra55enni. Il 66% degli intervistati è laureato, mentre il 29% ha un diploma. Gli impiegati sono coloro che fanno un maggiore uso del monopattino elettrico (57% del campione), mentre il 20% è rappresentato dalla categoria studenti.

Sul fronte degli spostamenti, risparmiare tempo ed evitare il traffico è la motivazione che spinge più utenti romani a ricorrere ai monopattini elettrici (60% degli intervistati); per il 31% è un'opzione ecologica, il 19% li sceglie per accedere ad aree inibite ad auto e moto. Oltre il 40% degli utilizzatori abituali dichiara, infatti, di aver ridotto l'uso dell'automobile privata da quando circola in monopattino. Per quanto riguarda la tipologia di utilizzo, il 38% degli utenti ricorre ai monopattini elettrici per recarsi a scuola o al lavoro, il 16% per fare shopping o commissioni, l'11% per scoprire la città. Dall'indagine emerge anche un'analisi più critica: il 32% degli intervistati ritiene sia necessario prevenire il parcheggio selvaggio dei monopattini condivisi; per il 26% serve impedire alle persone di guidare in modo pericoloso mentre il 29% ritiene che il servizio di sharing vada esteso alle parti della città attualmente non servite.