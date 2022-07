Due nuove stazioni ricarica per auto elettriche in autostrada

Prosegue il piano di installazione di stazioni di ricarica ad alta potenza per veicoli elettrici sulle Autostrade in concessione ad Aspi. Free To X, società del gruppo Autostrade per l'Italia, annuncia l'apertura dei punti di ricarica ad Arno Ovest, sulla autostrada A1 Milano-Napoli, e, da domani, Brianza Sud, sull'autostrada A4 Milano-Brescia. Con queste nuove aperture, a sud di Firenze e a est di Milano, salgono così a 26 i punti di ricarica per le auto elettriche attive sulla rete autostradale di ASPI, con altri 21 cantieri in corso, molti dei quali in fase di completamento entro l'estate. La chiusura del piano, à previsto per l'estate 2023, e in media saranno avviate 5/6 nuove stazione ogni mese per 100 stazioni complessive pianificate e un investimento di 75 milioni di euro, finanziati da Autostrade per l'Italia. Una volta completato il piano di installazione, su 100 aree di servizio della rete ASPI, la distanza media tra un'area di ricarica e l'altra sarà di circa 50 km, pari all'interdistanza media delle aree di servizio a livello europeo, nonché in linea con proposta di regolamento europeo (Alternative Fuel Infrastructure Regulation - AFIR), all'interno del pacchetto di misure sul clima "Fit for 55.

Ecco l'elenco delle 26 stazioni di ricarica attualmente in funzione. Brianza Sud - specifica Autostrade - sarà attiva da questa sera. Ogni stazione ha attive da 4 a 6 colonnine di ricarica. Secchia Ovest ( A1 - Milano - Bologna), Flaminia Est (A 1 - Firenze - Roma), San Zenone Ovest (A1 - Milano - Bologna), Conero Ovest (A14 - Bologna - Ancona), Secchia Est (A1 - Bologna-Milano), Giove Ovest (A1 - Firenze -Roma), Teano Ovest (A1 - Roma-Napoli), Arda Ovest (A1 - Milano-Bologna), Brianza Nord (A4 - Milano-Brescia), Monferrato Est (A26 - Genova-Gravellona), Monferrato Ovest (A26 - Genova-Gravellona), Torre Cerrano Ovest (A14 Ancona - Pescara), Esino Est (A14 - Bologna -Ancona), La Pioppa Est (A14 - Bologna-Ancona), La Pioppa Ovest (A14 - Bologna-Ancona), Montefeltro Ovest (A14 - Bologna-Ancona), Canne della Battaglia Ovest (A14 Canosa - Taranto), Canne della Battaglia Est (A14 Canosa - Taranto), San Zenone Est (A1 - Milano - Bologna), Po st (A13 - Bologna-Padova), Po Ovest (A13 - Bologna-Padova), Brughiera Est (A8 - Milano-Varese) , Brughiera Ovest (A8 - Milano-Varese) Irpinia Sud (A16 - Napoli-Canosa), Arno Ovest (A1 - Firenze - Roma), Brianza Sud (A4 - Milano-Brescia). Secondo il piano di istallazione è previsto che entro fine 2022 vengano istallate 50 stazioni ed entro fine 2023, 100 stazioni.