Al Capone, all'asta una Cadillac blindata del 1928

Una Cadillac Town Sedan del 1928 e appartenuta ad Al Capone va all'asta da Soteby's. Il modello in questione è una delle auto che il gangster aveva fatto realizzare su misura, rigorosamente in versione antiproiettile e pensata per essere pronta ad ogni evenienza. La Cadillac fu acquistata nuova da Al Capone e poi modificata in un'auto blindata, rendendola una delle prime auto del suo genere al mondo.



La blindatura includeva l'installazione di finestre di vetro spesse un pollice, armature in acciaio all'interno delle porte e della carrozzeria, oltre ad un lunotto che si poteva abbassare e che avrebbe permesso agli occupanti di rispondere al fuoco sui malcapitati inseguitori. La Cadillac Town Sedan del 1928 era una delle migliori automobili di lusso del suo tempo ed era anche una delle più veloci, grazie al motore V8 da 5,6 litri, particolare che con tutta probabilità ha fatto cadere la scelta degli uomini di Capire proprio su questo modello.

Il processo di armatura della Cadillac si svolse in due progetti principali: in un primo tempo i vetri originali furono rimossi e sostituiti con vetro di spessore di un pollice e corrispondente. La seconda parte del progetto prevedeva invece l'aggiunta di un'armatura in lamiera d'acciaio, avvolta in amianto, all'interno delle porte e della carrozzeria dell'auto.

Secondo le testimonianze di alcuni protagonisti della vicenda, si racconta che gli uomini di Capone avevano portato un'auto dal meccanico che poi si occupò anche delle blindatura, per una riparazione. In seguito gli portarono anche la nuova Cadillac del 1928 per le modifiche. Pare che il meccanico avesse risposto dicendo che nella sua officina non si effettuavano quei lavori, ma Al Capone rispose con un minaccioso "da ora li fate".

Capone avrebbe avuto comunque poco tempo per usare l'auto, perché fu imprigionato nel 1929 e avrebbe trascorso gli anni successivi entrando e uscendo da vari penitenziari. Grazie al suo collegamento con la figura del celebre malavitoso, la Cadillac è offerta in vendita per la somma negoziabile di un milione di dollari.