Range Rover, in Sardegna tra 'modern luxury' e sostenibilità

Una casa per Range Rover in Costa Smeralda. Jaguar Land Rover Italia ha infatti confermato la propria presenza nel mondo dello Yacht & Sail e ha scelto di tornare in Sardegna per inaugurare al Waterfront Costa Smeralda la prima Range Rover House in Europa, ovvero un hub pensato per raccontare il nuovo posizionamento del marchio nel settore cosiddetto Modern Luxury.

Lo spazio ha appena aperto le porte agli ospiti per invitarli ad intraprendere un 'viaggio' fatto di eleganza sostenibile e design, che unisce estetica con etica. La Range Rover House sarà anche il cuore delle varie attività proposte dal brand e che animeranno il calendario delle experience da vivere in questa estate 2022, all'insegna del rispetto per l'ambiente.

"E' proprio all'interno della Range Rover House - ha dichiarato Marco Santucci, CEO Jaguar Land Rover Italia - che prende vita il racconto del concetto di Modern Luxury del brand, attraverso una mostra dedicata alla Materiality by Land Rover e ispirata ai principi del modernismo. Modernismo significa andare oltre le apparenze, induce ad un concetto di sofisticata essenzialità, di pulizia delle forme e del pensiero e, soprattutto, è emotivamente coinvolgente, intimamente connesso al nostro rapporto con la società".

Nell'area esterna alla Range Rover House è poi in esposizione proprio Range Rover, protagonista assoluta dell'attualità del marchio britannico. Jaguar Land Rover Italia, per il secondo anno consecutivo, ha anche rinnovato la partnership siglata lo scorso anno con lo Yacht Club Costa Smeralda, in veste di Official Automotive Partner.