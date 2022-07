Monterey Car Week, Motorlux primo evento della settimana

Dopo aver organizzato l'ultimo concorso di Eleganza di Amelia Island e quello di Greenwich, Hagerty, ha annunciato il suo impegno in Motorlux, una nuova interpretazione della festa di inizio alla Monterey Car Week. L'evento, che prende vita dalle ceneri del Motorworks Revival di McCall, andrà in scena al Monterey Jet Center mercoledì 17 agosto 2022. Gli organizzatori hanno annunciato che rimarranno fedeli alle radici del precedente format ma con qualche novità.

"Siamo grati a Gordon e Molly McCall per averci scelti come prosecutori di questo prestigioso raduno che loro hanno fondato e fatto crescere - ha detto Soon Hagerty, senior vice president di Hagerty - La Monterey Car Week è l'evento automobilistico annuale più atteso dagli appassionati. Motorlux continuerà ad essere un importante punto di riferimento".

Lo show prevede un nuovo approccio sull'esposizione delle prestigiose vetture, degli aerei e delle opere d'arte. Per quanto riguarda il catering sono stati ingaggiati cheff di altissimo livello. Hagerty non ha lasciato nulla al caso.

Un'importante novità prevede, per la prima volta, un'asta di auto selezionatissime. Gli 80 lotti saranno visibili mercoledì 17 agosto e battuti il giorno successivo.

Motorlux continuerà l'opera filantropica iniziata da Gordon e Molly McCall con il sostegno alla CHP 11-99 Foundation, l'organizzazione no-profit che si propone di aiutare le famiglie in difficoltà degli agenti della California Highway Patrol. Dal 1982, la Fondazione 11-99 ha fornito assistenza per oltre 42 milioni di dollari, 35 dei quali sono andati in borse di studio professionali e accademiche.