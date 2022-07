Jaguar I-Pace, una giornata 'tipo' sulle strade norvegesi

Un cortometraggio per raccontare il cambiamento nel passaggio ad un'auto elettrica. L'idea è quella di Jaguar, che ha invitato una cliente ad offrire una testimonianza autentica della propria esperienza di vita a bordo della I-Pace, interamente elettrica. Il risultato finale è stato un cortometraggio intitolato 'Life with my I-Pace', che mostra come l'EV di Jaguar sia in grado di offrirle il necessario per un 'esigente' stile di vita. Nina, norvegese, possiede una I-Pace dal 2019 e nel filmato espone le sue iniziali titubanze sul passaggio da un motore a combustione ad un veicolo alimentato da batterie elettriche. Nina spiega anche com'è ora la sua vita da quando guida il SUV di Jaguar completamente elettrico. Il cortometraggio, girato sul posto, dimostra come l'I-Pace è utilizzato nel contesto di un normale stile di vita di una moderna famiglia, per percorrere 260 chilometri ogni giorno fino al posto di lavoro e per viaggiare su innevate e tortuose strade di montagna con temperature di -20 gradi Celsius nei pressi dell'Hardangervidda National Park in Norvegia. Dal suo debutto la I-Pace ha collezionato oltre 80 premi in tutti il mondo, tra cui il World Car of the Year, il World Car Design of the Year e il World Green Car nel 2019. Con 400 CV di potenza e 696 Nm di coppia, la I-Pace offre il suo personale equilibrio tra raffinatezza, lusso, agilità e prestazioni all-wheel drive, insieme ad un fruibilità quotidiana garantita da un'autonomia fino a 470 chilometri ne ciclo WLTP.