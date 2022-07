Honda Civic, i primi 50 anni dell'auto 'per il mondo'

Nel 2022 Honda Civic 'spegne' le sue prime cinquanta candeline dal suo primo lancio nel 1972.

Sviluppata a suo tempo come 'auto per il mondo', in queste 5 decadi più di 27,5 milioni di Civic sono state vendute in 170 Paesi. Ogni generazione ha introdotto una progressiva evoluzione del design originale di Civic, tra tecnologie avanzate e nuovi livelli di prestazioni, pur mantenendo invariato il concetto iniziale dell'auto divertente da guidare, spaziosa e anche economica.



"Fin dalla sua prima generazione he ha riscosso così tanto successo - ha commentato Tom Gardner, Vicepresidente Senior di Honda Motor Europe - Honda Civic è stato un modello iconico per i clienti europei. L'undicesima generazione integra le funzionalità, la praticità e il comfort alla base della primissima generazione di Civic. È stata progettata per garantire che il propulsore, lo sterzo e le sospensioni offrano livelli di prestazioni coinvolgenti, con il tradizionale piacere di guida che da sempre si pone al centro del successo di Civic".

La prima Civic, sviluppata come auto globale per tutti i mercati e tra le prime Honda a essere vendute in Europa, conquistò per il suo design compatto, i consumi contenuti e la sua praticità. Dotata di un rivoluzionario motore CVCC (Compound Vortex Controlled Combustion), Civic diventò il primo veicolo a conformarsi alla più severa normativa al mondo sulle emissioni, il Clean Air Act del 1970, che ha definito lo standard per i futuri obiettivi di emissione nel settore mondiale dell'industria automobilistica.

Nel 1979, sulla scia del successo della prima versione, arrivò la seconda generazione di Civic, con un motore migliorato CVCC-II da 1.3 litri che offriva un'erogazione di potenza più fluida ed efficiente. La gamma dei modelli venne ampliata con l'aggiunta di una berlina sedan da 1.5 L, di una hatchback e di una station-wagon. La terza generazione, invece, arrivata nel 1983, si presentò con un passo più lungo e un design più squadrato, segnando l'introduzione del principio Honda 'Man Maximum-Machine Minimum', ovvero un approccio al design sviluppato intorno alla persona.

Il 1987 fu l'anno della quarta generazione di Civic, con una nuova gamma di motori dotati del sistema Honda VTEC (Variable Valve Timing and Lift Electronic Control). Il meccanismo di fasatura variabile offriva maggiori prestazioni agli alti regimi e un migliore consumo di carburante ai bassi regimi. La quinta generazione di Civic arrivò subito dopo, nel 1991, debuttando con una forma più elegante e aerodinamica. Nel 1997 fu la volta della variante Type R, con l'obiettivo di offrire le prestazioni più estreme mai raggiunte dalla Civic, La settima generazione arrivo su mercato nel 2000 e nel 2001 fu lanciata la prima Civic dotata di tecnologia ibrida. Nel 2005 toccò invece all'ottava generazione, con uno stile futuristico, contraddistinto da una griglia Perspex e dettagli triangolari che includevano il doppio scarico, che hanno reso la Civic uno dei veicoli più caratteristici in circolazione. Le innovazioni sono andate avanti fino all'arrivo della decima generazione, completamente rinnovata nel 2015 e ancora fino ad oggi, con l'undicesima versione sul mercato.

