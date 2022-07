Benzina: Qe, prezzi i lieve calo, self a 2,017 euro al litro

Prezzi della benzina in lieve calo oggi: in base all'elaborazione di Quotidiano Energia il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 2,017 euro al litro (2,021 il valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 2,002 e 2,029 euro al litro (no logo 2,015). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,973 euro al litro (1,977 il dato precedente), con le compagnie tra 1,962 e 1,984 euro al litro (no logo 1,974).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato si posiziona a 2,160 euro al litro (contro 2,163), con gli impianti colorati che hanno prezzi medi praticati tra 2,089 e 2,222 euro al litro (no logo 2,066). La media del diesel servito è 2,118 euro al litro (2,122 il dato precedente), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 2,049 e 2,172 euro al litro (no logo 2,027).

I prezzi praticati del Gpl si attestano tra 0,829 a 0,848 euro al litro (no logo 0,814). Infine, il prezzo medio del metano auto si colloca tra 2,002 e 2,264 euro (no logo 2,115).