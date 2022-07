Mini Big Love Days, appuntamento a Modena a fine agosto

Al motto di 'Game Not Over', tornano in scena i Mini Big Love Days, quest'anno in programma a Modena a fine agosto. L'appuntamento con Mini e i suoi appassionati è in programma dal 27 al 28 agosto sul tracciato dell'Autodromo di Modena, che si fregia del titolo di 'Green Circuit' in virtù di uno speciale accordo con il Ministero dell'Ambiente, per il quale si impegna a promuovere una serie di buone pratiche per ridurre e neutralizzare l'impatto sull'ambiente derivante dalla gestione delle strutture stesse del circuito.

Dopo il successo dell'edizione 2022, con 1.700 partecipanti e 1.200 test drive, anche quest'anno i Mini Big Love Days si proporranno con la formula di evento aperto a tutti, ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Questo secondo appuntamento assume anche una veste nuova con la 'Big Love Funland Kingdom Edition'. L'intero evento sarà infatti una sorta di videogame, ma analogico, con attività ed esperienze che ricordano i 'livelli' e gli schemi dei videogame, dai test drive in pista alle varie attività intorno al circuito.

Al fine di monitorare gli afflussi, per partecipare, sarà necessario però registrarsi, a partire dall'11 luglio, sul sito dedicato mini.it/biglovedays. Il ticket di ingresso darà accesso a tutte le attività e ai momenti di intrattenimento.