Mazda MX5 in vendita i biglietti per il raduno di Modena

Sono stati messi in vendita i biglietti per partecipare al Grande raduno nazionale Mazda MX-5 che si terrà domenica 18 settembre all'Autodromo di Modena. Al momento sono quasi 1.300 i possessori della sportiva a due posti che hanno deciso di preregistrarsi a quello che si prospetta come il più grande raduno di MX-5 mai realizzato in Italia. Per partecipare i posti sono limitati, raggiunta la capienza massima, non sarà più possibile farlo.

Il programma ufficiale dell'evento non è stato ancora svelato. Le poche anticipazioni parlano di una giornata in Autodromo arricchita da intrattenimenti, attività e ospiti speciali. L'ingresso sarà consentito dalle ore 8:00 alle ore 12:00, mentre la fine del programma è prevista per le ore 19:30.

Per iscriversi, basterà seguire la procedura sul sito: https://mazdamx-5.it/.

L'idea di realizzare questa iconica vettura fu del giornalista statunitense Bob Hall. Alla fine degli anni '70, al termine di una intervista con l'allora presidente Kenichi Yamamoto, si sentì chiedere: 'Quale auto vorresti veder prodotta da Mazda?'. Da quella risposta prese vita il progetto. Le prime MX5 arrivarono sulle strade circa 10 anni dopo e da allora non si sono più fermate.