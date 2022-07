EQ elements, la web serie di Mercedes-EQ con Davide Oldani

S'intitola 'EQ Elements' il viaggio dello chef stellato Davide Oldani, in compagnia di Mercedes-EQ e sulle strade delle giovani startup italiane. Cinque giovani startup nel mondo del food, del fashion tech e del design, unite da una condivisione di valori quali sostenibilità, sperimentazione ed innovazione, sono infatti le protagoniste delle cinque puntate di 'EQ Elements' della web series con Oldani, Brand Ambassador di Mercedes-EQ.

La serie, visibile sulle piattaforme social e sul canale Youtube di Mercedes-Benz Italia, darà modo alle startup di raccontare la propria realtà imprenditoriale davanti ai fornelli di Davide Oldani, lo chef stellato di San Pietro all'Olmo di Cornaredo, il cui ristorante è stato insignito con due stelle Michelin e la stella verde per la sostenibilità.

"Costruire una concreta interazione sociale e culturale, oltre che imprenditoriale nel territorio in cui siamo presenti - ha commentato Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Communication Experience di Mercedes-Benz Italia - è fondamentale per assicurare ai nostri marchi una solida reputazione. Al di là dell'eccellenza ingegneristica dei suoi prodotti, Mercedes-EQ è la perfetta ambasciatrice di quei valori su cui queste cinque startup stanno costruendo il proprio futuro".

"Mi ha fatto davvero piacere partecipare a questo progetto - ha invece commentato Oldani - che mi ha permesso di entrare in contatto con realtà giovani, brillanti e unite da una comune visione imprenditoriale, fortemente orientata verso la sostenibilità, il riciclo e l'impiego di risorse rinnovabili.

L'Italia è un Paese con un enorme potenziale e un fortissimo capitale umano che ancora crede nella forza delle proprie idee.