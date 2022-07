Centenario Monza: Aci, legame forte tra noi e Ita

"Abbiamo accettato sette anni fa di prendere in gestione il Gran premio perché l'autodromo di Milano non era più in grado di sostenere i costi elevati della Formula 1. E' stato un grande sacrificio, ma c'è sembrato necessario, determinante anche per il nostro Paese, che non perdesse il Gran Premio. Questo raggiunto oggi è un legame forte fra due brand, quello di ACI e di Ita, che entrambi ricordano l'Italia, l'automobile e gli aerei." Così all'aeroporto di Fiumicino, Angelo Sticchi Damiani, a margine della conferenza stampa che si è svolta nello scalo romano.

"Tutto quello che svolgiamo in Aci lo facciamo con grande passione: non siamo 'capitati' qui per caso - ha aggiunto Angelo Sticchi Damiani - ma è frutto di un percorso, alimentato da questa grande passione per lo sport, per le automobili e per le grandi sfide."