Campionato Smart EQ fortwo e-cup, al Paletti la terza prova

È andata in scena lo scorso fine settimana, sul tracciato Riccardo Paletti di Varano de' Melegari, la terza tappa del campionato nazionale Smart e-cup.

Il tracciato parmense ha visto il ritorno alla vittoria di Rstar Palermo e Giuseppe De Pasquale che, dopo la pole position, si sono imposti in Gara 1 nonostante i ripetuti assalti dell'Autotorino di Gabriele Torelli. La seconda corsa ha invece portato in trionfo Angelo Lombardo, che ha regalato a Delta Motors il primo successo nella serie 100% elettrica, dopo un duello con Francesco Savoia e la CityCar Bari. Due volte terzo il 17enne Leonardo Arduini, al volante della Crema Diesel. Pietro Manfrin, e-debuttante al volante della SportMediaset ha portato a casa 8 punti in campionato e soprattutto un costante miglioramento dei tempi sessione dopo sessione.

Il quarto appuntamento del campionato Smart EQ fortwo e-cup, primo campionato turismo al mondo dedicato ad una vettura elettrica, è in programma sullo storico tracciato di Imola il 3 e 4 settembre.