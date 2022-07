Elette le regine del Concorso d'Eleganza di San Pellegrino

La 12/a edizione del Concorso d'Eleganza Città di San Pellegrino Terme - organizzato dal Club Orobico Auto Moto d'Epoca e inserito nel calendario di ASI Circuito Tricolore - si è conclusa con le premiazioni delle auto e moto elette "Best of Show", oltre alle varie vincitrici di categoria. La migliore tra le quaranta vetture partecipanti è risultata la rara Alfa Romeo 1750 GS del 1932 condotta da Alberto Fontanella, mentre tra le oltre cinquanta moto è stata incoronata la sportiva Bianchi Bialbero del 1936 con in sella Angelo Nava. Le giurie tecniche hanno poi premiato le singole categorie.

L'Alfa Romeo "Best of Show" si è aggiudicata quella delle auto aperte costruite tra il 1920 e il 1949; tra quelle con carrozzeria chiusa della stessa epoca si è distinta la Bianchi S5 Soave del 1933 di Mino Parolari; tra le vetture aperte del 1950-1970 il primo premio è andato all'Alfa Romeo 6C 2500 SS Pininfarina del 1950 condotta da Giuseppe Casali; tra quelle chiuse l'ha spuntata una Lancia Aurelia B20 GT del 1955 di Carlo Sirchi.

Infine, nella speciale categoria dedicata ai 75 anni della Ferrari si è distinta la Dino 246 GTS del 1972 portata da Dario Belloli. Alcuni premi speciali sono stati assegnati anche alle moto: "Best on the road" la F&N M86 del 1939 con Gianni Banalotti; il riconoscimento per la più antica alla Galloni del 1925 con Silvio Rota; meglio conservata la Sunbeam Model 9 del 1932 con Roberto Castiglioni; meglio restaurata la Ariel VF 500 del 1931 con Valerio Citti; abbinamento più elegante tra la moto e il suo centauro a Carlo Massarotto con la sua Bianchi Freccia Oro SS Lusso del 1939; altra menzione per il grado di conservazione alla Mas del 1933 con Graziano Dainelli. Il Concorso d'Eleganza di San Pellegrino Terme fa parte del calendario di ASI Circuito Tricolore, serie nazionale istituita dall'Automotoclub Storico Italiano per incentivare la scoperta dei territori con l'uso consapevole e responsabile dei veicoli storici.