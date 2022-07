BWT Alpine F1 Team, prolungata la partnership con Yahoo!

BWT Alpine F1 Team e Yahoo hanno annunciato il rinnovo della loro partnership strategica. A valle dell'accordo, il logo Yahoo sarà visibile sulle monoposto di Formula 1 Alpine F1 Team per altri tre anni. Grazie allo sviluppo di questa collaborazione, BWT Alpine F1 Team e il Gruppo Renault avranno accesso a tutte le tecnologie pubblicitarie all'avanguardia di Yahoo per garantire alle loro marche di raggiungere milioni di persone tramite le sue piattaforme di pubblicità e contenuti, tra cui Yahoo News, Yahoo Sport e Yahoo Finance.

"Come team, andiamo sempre alla ricerca di sinergie con marche ambiziose come la nostra - ha detto Otmar Szafnauer, team principal di BWT Alpine F1 Team - Yahoo condivide la nostra passione per l'innovazione e siamo felici di prolungare il nostro rapporto con un'azienda così per altri tre anni. Yahoo ha dato prova di tutta la sua capacità di innovazione e la Formula 1 offre enormi possibilità di raggiungere un nuovo pubblico ed esplorare gli ultimi sviluppi a livello di media e comunicazioni online. Siamo quindi molto contenti di collaborare per spingere le nuove frontiere ancora più in là. Inoltre, l'estensione dei vantaggi di Yahoo nel Gruppo Renault permetterà a quest'ultimo di beneficiare di tutta la gamma dei prodotti Yahoo. Non vedo l'ora di lavorare, in futuro, a contatto sempre più stretto con Yahoo!".