55 anni di AMG protagonisti al Museo Mercedes

Gli appassionati delle vetture più sportive della Mercedes-Benz sino a febbraio 2023 potranno stropicciarsi gli occhi visitando a Stoccarda l'esposizione "55 anni di AMG - Changing the game". La rassegna a ingresso libero, in programma al Museo della Casa della Stella, mette in mostra 12 modelli iconici elaborati dalla divisione sportiva del brand.

Vetture che hanno contribuito ad accrescere nel mondo la fama del Costruttore tedesco anche nelle competizioni.

Otto delle auto in passerella montano il celebre V8 da 5,5 litri presentato nel 1997 e assemblato sino al 2012 a mano dai motoristi della Motorenbau und Entwicklungsgesellschaft mbH, azienda fondata nel 1967 da Hans Werner Aufrecht e Erhard Melcher nella cittadina di Grosspach, dalle cui iniziali la famosissima sigla AMG. L'officina, poi assorbita dalla Mercedes e diventata divisione sport del brand, è oggi uno dei punti di riferimento internazionali sia per la produzione di vetture di serie ad alte prestazioni sia per le competizioni.

Tra i modelli da ammirare, è da citare l'iconica AMG 300 SEL 6.8 turismo che nel 1971 portò la vittoria di classe e il secondo posto alla Stella nella 24 ore di Spa-Francorchamps. Dal glorioso passato al presente luminoso e al futuro 'stellare', tre i modelli di ultima generazione proposti, a partire dalla concept car della Mercedes-AMG One, da cui è stata sviluppata l'hypercar presentata recentemente. Della produzione corrente onori alla AMG Gt 63 S E Performance. Un emozionante sguardo al domani è regalato dalla Vision AMG, studio di berlina elettrica a quattro porte ad alte prestazioni. Queste ultime due vetture saranno esposte per un periodo limitato.

Nel catalogo del museo è da ricordare la presenza anche di cinque esemplari di safety car firmate AMG, utilizzate nel campionato del mondo di Formula 1.

Questo l'elenco completo delle 12 vetture esposte nella mostra: AMG 300 SEL 6.8 racing touring car (W 109) del 1969, Mercedes-Benz CL 55 AMG "F1 Limited Edition" (C 215) del 2000, C 55 AMG (W 203) del 2004 CLK AMG DTM (C 209) del 2004, CLS 55 AMG (C 219) del 2005, SL 55 AMG (R 230) del 2005, SLK 55 AMG "Black Series" (R 171) del 2006, Mercedes-AMG Project ONE show car del 2017, Mercedes-AMG Vision AMG e Vision AMG del 2022 e Mercedes-AMG GT 63 S E Performance, sempre del 2022.