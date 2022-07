Dl Aiuti: Ancma, si rischia riduzione fondi sicurezza stradale

"Apprendiamo con insoddisfazione che un articolo del Dl Aiuti consentirà agli Enti Locali di distrarre i proventi delle multe previste dal Codice della strada destinati alla promozione della sicurezza stradale per il pagamento delle bollette energetiche. Pur condividendo l'emergenza e le difficoltà congiunturali, la tutela della vita di ciclisti e motociclisti non è alternativa al caro bollette". È quanto scrive Confindustria Ancma (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) in una nota diffusa stamane, commentando i contenuti del Dl Aiuti, su cui il Governo ha incassato giovedì sera la fiducia della Camera.

"Da questo provvedimento si lege nella nota - emerge la prospettiva di una potenziale e ulteriore riduzione delle risorse per i progetti di sicurezza stradale, che comprendono anche la realizzazione di piste ciclabili, la manutenzione dell'asfalto, l'illuminazione. Di fronte al numero di vittime che si registra ancora in Italia, ai feriti, ai costi sanitari e sociali degli incidenti stradali, l'associazione esprime preoccupazione e auspica che l'articolo possa essere modificato".