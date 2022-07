Volvo Trucks, all'IAA obiettivo zero emissioni e incidenti

In occasione del prossimo IAA Transportation, fiera mondiale per la mobilità, i trasporti e la logistica Volvo Trucks porterà in scena le nuove soluzioni di sicurezza e le più recenti tecnologie per la decarbonizzazione dei trasporti. Il tema generale di Volvo Trucks in fiera, in programma ad Hannover dal 20 al 25 settembre 2022, sarà infatti 'Towards Zero: zero emissioni e zero incidenti". Volvo Trucks esporrà la sua gamma di camion elettrici con tre modelli per applicazioni pesanti e due per impieghi medi, per i quali sono già iniziati gli ordini in Europa.

L'azienda proporrà inoltre un'offerta di servizi per i camion elettrici, tra i quali la pianificazione dei percorsi e dell'autonomia, soluzioni di ricarica e programmi di finanziamento. In più, Volvo presenterà soluzioni di trasmissione che permetteranno ai trasportatori di ottenere progressi nel loro percorso verso le emissioni zero. "Insieme ai nostri committenti, e ai loro clienti - dichiarato Roger Alm, presidente di Volvo Trucks - stiamo percorrendo un cammino verso le emissioni zero. Non vediamo l'ora di presentare i nostri camion e i nostri servizi, che consentiranno ai trasportatori di ridurre l'impatto di CO2 senza rinunciare alla competitività della propria azienda.

Qualunque sia la trasmissione, elettrica, benzina o diesel, offriamo soluzioni in grado di aumentare l'efficienza energetica e di ridurre l'impronta climatica". All'esterno della fiera, diversi modelli Volvo Trucks, tra cui Volvo FL Electric e Volvo FE Electric, saranno a disposizione per un test drive. Nella medesima area, saranno esposti anche altri modelli, come Volvo FH con I-Save, Volvo FM LNG e un Volvo FH16 destinato alle operazioni di trasporto più 'pesanti'.