Viabilità: stop tir su tratti Aurelia e Emilia nel Livornese

Anche quest'anno, nel periodo di più intenso traffico legato all'esodo estivo, si è reso necessario limitare la circolazione dei mezzi pesanti nel territorio livornese, prevedendone la deviazione dalla viabilità ordinaria all'autostrada A12. Ad annunciarlo la prefettura di Livorno.

Dalll'11 luglio e fino al 28 agosto 2022, nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 22, scatterà il divieto della circolazione dei mezzi pesanti in entrambi i sensi di marcia nord-sud sulla statale 1 Aurelia nel tratto compreso tra Stagno e Rosignano Marittimo e sulla strada regionale 206 Emilia, nel tratto compreso tra Vicarello e la rotatoria in località Malandrone (Km.5+350). Il provvedimento, firmato oggi dal prefetto Paolo D'Attilio, prevede la deviazione del traffico degli autoveicoli a tre o più assi e comunque di massa superiore a 7,5 tonnellate sull'autostrada A12 nel tratto compreso tra il casello di Collesalvetti e il casello di Rosignano M.mo ovvero, alternativamente, la nuova barriera in località Malandrone.