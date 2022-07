Pedemontana Veneta: Zaia inaugura 5/o tratto nel Trevigiano

E' stato inaugurato stamani dal presidente del Veneto, Luca Zaia, il quinto stralcio della Superstrada Pedemontana Veneta (Spv), che collega il casello di Montebelluna a quello di Spresiano-Villorba, nel territorio della provincia di Treviso.

Con questo tratto, che è lungo 14 chilometri e percorribile in 8 minuti, la Spv è completata all'85%, per un totale di 80 chilometri sui 94 complessivi. Mancano le connessioni alle autostrade A4, a Montecchio Maggiore, e alla A27 a Spresiano. La Pedemontana Veneta ora è percorribile in 50 minuti da Breganze (Vicenza) a Spresiano. Serve un bacino di 330.000 abitanti e 35 mila aziende nel raggio di 10 minuti dai caselli, di 907.000 entro 20 minuti dai caselli.

Il tratto Montebelluna-Spresiano è costato 145 milioni di euro (esclusi espropri e interferenze), ed è in trincea per il 78%, con 2,3 chilometri di barriere antirumore in vetro e 3,4 in calcestruzzo. La superficie riverdita a prato è di 375.000 mq, con 20 mila alberi messi a dimora e 19 vasche di laminazione.

Quattro le gallerie. La conclusione dell'opera con le ultime connessioni è prevista per dicembre. "L'inaugurazione di oggi - ha detto il viceministro alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Alessandro Morelli - segna un importante passo avanti verso il completamento dell'opera, che tutti noi adesso possiamo dire più vicino. La prossima tappa sarà il collegamento con l'A27 nell'area di Treviso Nord, atteso entro l'anno".

Da parte sua il presidente del Veneto, Luca Zaia ha affermato: "Un sogno che diventa realtà. Grazie al lavoro del concessionario, della Regione, delle istituzioni, delle amministrazioni e ovviamente degli operai oggi possiamo celebrare la realizzazione di questo nuovo tratto ed entro l'anno consegnare ai cittadini un'opera totalmente conclusa". "Lo facciamo con grande orgoglio - ha proseguito Zaia - perché collega territori che finora erano difficilmente raggiungibili. Per fare solo un esempio, tra Bassano e Treviso Nord ci vogliono appena 20 minuti, tra Spresiano e Vicenza 40".