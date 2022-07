Mercedes in Costa Smeralda per esclusivi test drive

La Costa Smeralda è il territorio scelto da Mercedes-Benz Italia per offrire, durante la stagione estiva, una brand experience unica in un contesto in grado di esaltare al massimo i valori del brand. Dalla partnership con il Phi Beach, l'esclusivo luxury hub che quest'anno vede protagonista la nuova Mercedes-AMG SL, alla sponsorizzazione della Marina di Portisco, la piattaforma ideale per presentare le ultime novità della gamma a zero emissioni della Stella.

L'IGY Portisco Marina è anche il punto di riferimento per le attività di test drive della famiglia Mercedes-EQ, disponibili anche on demand su tutto il territorio della Costa Smeralda.

Fino al 30 agosto sarà infatti possibile salire a bordo di EQA, EQB, EQC ed EQE, richiedendo il pick up direttamente a casa, in hotel o in banchina. Per le prenotazioni sarà sufficiente compilare il modulo di richiesta online, scaricabile dal sito di Mercedes-Benz Italia.