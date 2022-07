Jeep e il cinema, un amore che dura ormai da sei decenni

Il recente annuncio della collaborazione tra Jeep e Universal Pictures per la campagna globale di lancio del film 'Jurassic World Dominion’ (https://www.youtube.com/watch?v=R968vVk4ONA) ha riacceso i riflettori sulla lunga carriera del più celebre dei fuoristrada ad Hollywood e, in generale, nel mondo del cinema. La settima arte e Jeep possono infatti vantare un proficuo rapporto, quasi amoroso, che supera i 60 anni. Mezzo ideale per trasportare attori, attrezzature e materiale per le riprese nei luoghi più remoti, varie generazioni di 4x4 sono state parte essenziale di un'ampia varietà di produzioni sin dagli Anni '50. e in quello stesso periodo sono anche passate dall’altra parte della cinepresa. Jeep debutta però un thriller, The Man with my Face del 1951 e non in un film d'avventura.

Rimedia parzialmente poco dopo a lungo protagonista nella serie televisiva Lassie (1954-74) e finalmente affianca John Wayne durante un safari nell'Africa più remota in Hatari! del 1962. Un anno prima, però, Jeep ha debuttato nel cinema spagnolo come veicolo militare in Button de Ancla, con il Dynamic Duo. In tempi più recenti, Wrangler è l'auto perfetta per scoprire i dinosauri, affrontarli e fuggire dal T‑Rex in Jurassic Park del 1993 magistralmente diretto da Steven Spielberg. Una splendida Willys Jeep M606 di tipo militare appare nelle scene di uno dei più celebri film della saga di 007, Octopussy del 1983. E come non ricordare la Jeep CJ 7 in una scena di Ritorno al futuro (1985) in cui Marty McFly, con il suo inseparabile skateboard, si aggancia al paraurti posteriore così per non essere in ritardo a lezione.

Una Jeep appare anche nel sequel di questo successo ambientato in un 2015 alternativo: E' una Wrangler YJ del 1987 che viene ripresa in vernice mimetica e completamente attrezzata per l'avventura. In Twister del 1996, un pick-up Honcho Townside che affronta il tornado assume un ruolo speciale, mentre la Jeep Cherokee è il veicolo della famiglia Peletier nella serie televisiva The Walking Dead. La presenza di Jeep nel cinema ha avuto diversi riscontri nella gamma sotto forma di serie speciali ed edizioni limitate. E’ il caso della Jeep Wrangler Rubicon Tomb Raider Edition, basata sul veicolo in cui Lara Croft recita nella scena del paracadute in Tomb Raider Cradle of Life (2003). E ancora della Jeep Renegade Dawn of Justice Special Edition che presenta molte delle caratteristiche dell'auto apparsa in Batman contro Superman, Dawn of Justice del 2016.