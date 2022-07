Jaguar, omaggio 'on the road' alla storica E-Type

Un omaggio al mito E-Type, quello organizzato da Jaguar con un viaggio da Coventry a Ginevra. L'evento è quello con il quale una carovana di Jaguar E-type limited edition, realizzate per celebrare il 60° anniversario del lancio dell'iconica vettura del Giaguaro britannico, hanno ripetuto il viaggio effettuato da Bob Berry e Norman Dewis nel 1961, da Coventry a Ginevra, dove le due auto sarebbero state esposte. Prima del Salone di Ginevra del 1961, fu proprio Berry, che all’epoca era PR Manager di Jaguar, che guidò una E-type 'a tutto gas' fino in Svizzera.

La vettura era una coupé Fixed Head di colore Opalescent Gunmetal Grey, più nota come 9600 HP. Per soddisfare la richiesta di test drive del giorno successivo, a Norman Dewis, all’epoca Test and Development Engineer di Jaguar, fu chiesto di viaggiare tutta la notte da Coventry a Ginevra a bordo di un’altra E-Type. Stavolta una roadster 77 RW in colore British Racing Green. Per celebrare quel memorabile viaggio, Jaguar Classic ha invitato i proprietari dei modelli E-type 60 Collection e i loro ospiti a partecipare ad un weekend a Ginevra, percorrendo strade celebri e passi alpini. "L’epico viaggio di Bob e Norman fino a Ginevra - ha dichiarato Emma Styles, Head of Commercial di Jaguar Classic - fa parte della storia dell’automobilismo e abbiamo ritenuto giusto che ai proprietari delle E-type 60 Collection fosse data la possibilità di riviverlo".