Volta Trucks, confermata presenza a IAA di Hannover

Confermata la partecipazione di Volta Trucks al prossimo IAA di Hannover, la più grande fiera europea per il settore dei veicoli commerciali. L'evento, che si svolgerà in Germania dal 19 al 25 settembre, vedrà l'azienda specializzata nella produzione di autocarri elettrici, presente con il suo Volta Zero, che proprio in quell'occasione sarà presentato al pubblico e al mercato tedesco.

Nel suo stand B18, Volta Trucks presenterà il prototipo di Design Verification di Volta Zero in un contesto urbano sostenibile. Un ulteriore prototipo di Volta Zero sarà inoltre disponibile per la valutazione dei clienti all'interno di uno spazio di guida dimostrativo. Saranno anche presenti diversi specialisti che illustreranno il prodotto e il modello 'Truck as a Service', inclusa la ricarica dei veicoli. Alcuni esperti spiegheranno le sovvenzioni e gli incentivi a disposizione dei clienti che passeranno a flotte a zero emissioni nei mercati europei.

"La Germania è un mercato estremamente importante per Volta Trucks e per l'industria automotive in generale - ha dichiarato l'Amministratore Delegato di Volta Trucks, Essa Al-Saleh - e in Germania vediamo un significativo interesse commerciale per Volta Zero, il nostro autocarro completamente elettrico. Ciò si deve, in parte, alla mentalità all'avanguardia dei proprietari di flotte tedeschi e ai generosi incentivi e sovvenzioni del governo per favorire la transizione verso autocarri a emissioni zero".