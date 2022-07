Autolook Week Torino, ecco locandina ufficiale del festival

È stata rilasciata la locandina ufficiale della prima edizione di Autolook Week Torino, il festival all'aperto che dal 7 all'11 settembre celebrerà il motorsport nel centro di Torino. La manifestazione nasce da un'idea di Andrea Levy, già organizzatore del Salone dell'Auto Parco Valentino e di Mimo Milano Monza Motor Show, Paolo D'Alessio, designer e ideatore di Autolook Awards, e sarà supportata da Regione Piemonte, Comune di Torino, Museo Nazionale dell'Automobile, Fondazione Gino Macaluso, Automobile Club Torino e Aci, link ufficiale tra Autolook Week e il Gran Premio di Monza di Formula1.

"Autolook Week celebra il motorsport e le gesta dei suoi grandi piloti con esposizione e show dinamici di vetture di Formula 1, rally, endurance e moto GP legandosi così alle celebrazioni del Centenario dell'Autodromo Nazionale di Monza.

Sarà una grande festa per Torino che, attraverso la passione che da sempre esercitano gli sport motoristici, coinvolgerà giovani e appassionati in un evento completamente gratuito, all'aperto per le splendide vie del centro cittadino" commenta Andrea Levy, presidente del Comitato organizzatore Autolook Week.