Fiat Cinquecento: sessantacinque anni di storia, successi e innovazione. Un compleanno importante che viene celebrato con una mostra al museo nazionale dell'Automobile di Torino (MauTo): 65 anni di un mito - Fiat 500: un'icona del made in Italy. A firmare le opere è Stefano Berardino, "l'artista dei motori", che ha fatto dell'iconico Cinquino uno dei principali soggetti della sua produzione artistica.

Una personale dove sono ritratte le 6 auto da collezione esposte nel museo torinese: dalla 500N (esemplare 1960) fino alla R "rinnovata" che quest'anno celebra i 50 anni. Stefano Berardino, classe 1992, è un pittore di Orta San Giulio (NO).

Nei suoi quadri racconta le sue più grandi passioni: l'arte e le automobili. Sin da piccolo, nello studio di del padre Nicola, gallerista e pittore paesaggista, molto apprezzato nel panorama nazionale, Stefano passava le giornate con tubetti di colore, spatole e automobiline. Le due passioni che animavano il bambino di un tempo sono diventate il cuore della professione dell'artista di oggi. Capace di portare su tela non solo "bei ritratti di automobile" ma accattivanti e fedeli riproduzioni delle quattro ruote di tutti i tempi. Opere personalizzate e personalizzabili, dipinte ad olio o acrilico, spatola su tela, in un rigoroso stile grafico che strizza l'occhio alla Pop Art, su uno sfondo materico spesso impreziosito da sabbia e polvere di quarzo.

Dal vivo e su tela, le Fiat 500 esposte al Mauto esaltano tutta la bellezza dello stile, della tecnica e del design italiano, un vero e proprio pezzo di storia del nostro Paese che viene celebrata con la mostra organizzata dal Fiat 500 Club Italia e dedicata ai cinquecentisti, appassionati di motori e semplici curiosi. Visitabile dal 5 luglio al 4 settembre 65 anni di un mito - Fiat 500: un'icona del made in Italy accoglie diversi esemplari di storiche 500, opere d'arte e grandi pannelli ricchi di foto, dettagli e curiosità.

Buon compleanno Cinquino!