Scania a IBE 2022 con il nuovo Touring e un contest

A IBE 2022 Intermobility and Bus Expo, la manifestazione fieristica di riferimento per il trasporto passeggeri, in programma a Rimini dal 12 al 14 ottobre 2022, Scania presenterà in anteprima il nuovo "Scania Touring" e darà vita al contest, in collaborazione con IBE, "IBE Bus Driver of the Year".

Scania Touring, il veicolo che sarà presentato a Rimini, sarà un prodotto completamente nuovo. Dal motore di ultima generazione a miglioramenti sostanziali di componenti come telaio, cambio, sospensioni, sistema di sterzo, impianto elettrico e posto guida. Il nuovo mezzo, sarà il punto di riferimento per soluzioni tecniche, prestazioni e comfort.

Sempre durante le giornate dell'IBE, la casa del Grifone, presenterà nuove soluzioni a carburanti alternativi per il TPL, al fine di guidare il cambiamento verso un sistema di trasporto sempre più sostenibile, efficiente e sicuro.

"Le soluzioni Scania sono molto apprezzate dai nostri clienti per la loro semplicità e sostenibilità, sia economica che ambientale", ha evidenziato Roberto Caldini, direttore Buses & Coaches di Italscania. "Viste le necessità dettate dalla transizione energetica - ha aggiunto il manager - abbiamo introdotto soluzioni innovative all'interno della nella nuova gamma per il trasporto passeggeri e le presentiamo a IBE perché crediamo sia il punto di riferimento per il mercato".

In un area esterna al complesso fieristico, riservata da Scania, per consentire agli operatori del settore di testare in prima persona i propri mezzi, il 12 ottobre, si terrà la seconda edizione dell' "IBE Bus Driver of the Year". Un'iniziativa realizzata in partnership con IBE, volta ad eleggere il miglior autista di autobus italiano. Il contest prevede una preselezione online di concorrenti che poi si sfideranno in un percorso di regolarità allestito per l'occasione.