Presentate a Roma due edizioni luglio dell'Island X Prix

La sede dell'Automobile Club d'Italia a Roma ha ospitato la conferenza stampa di presentazione dell'Island X Prix, unica data italiana ed europea della serie Off road Extreme E, riconosciuta dalla Fia. Dopo aver ospitato la quarta prova della stagione inaugurale, a ottobre 2021, stavolta la Sardegna sarà teatro di ben due round del campionato mondiale 2022. Si correrà di nuovo nel Sulcis Iglesiente, nell'Area Addestrativa dell'Esercito di Capo Teulada, con l'Island X Prix 1 in programma il 6-7 luglio e l'Island X Prix 2 in calendario il 9-10 luglio. La manifestazione, che nell'ambito del progetto "Isola degli Sport" gode della partnership con l'Assessorato al Turismo della Regione Sardegna, è co-organizzata dall'Aci, che si affida alla professionalità dello strutturato Automobile Club Sassari e all'esperienza di Tiziano Siviero, ex navigatore due volte campione del mondo rally che anche stavolta ha disegnato, in collaborazione col team di Extreme E, il tracciato della gara. Si tratta di un anello di circa 7 km, che sfrutterà appieno dislivelli e asperità naturali del compatto e insidioso terreno teuladino. I piloti, dieci equipaggi formati da un uomo e una donna che nel rispetto della politica di promozione della presenza femminile nel motorsport si alterneranno equamente alla guida dei rinnovati e più solidi Odyssey21, troveranno ad attenderli uno scenario diverso da quello autunnale e a tratti bagnato dalla pioggia che li aveva accolti lo scorso autunno. Tra i dieci team spicca la new entry McLaren, oltre ai confermati Andretti, X44 di Lewis Hamilton, JBxe di Janson Button, Acciona di Carlos Sainz, Abt Cupra, Chip Ganassi, Veloce, Xite e i campioni in carica del Rosberg x Racing. "Sardegna: l'isola dei motori. È così che possiamo definire l'impegno e la costanza della Regione Sardegna verso il motorsport a livello internazionale - ha detto . il presidente dell'Automobile Club d'Italia, Angelo Sticchi Damiani -Dopo il Ris, appuntamento del Mondiale Rally, la Sardegna, ospiterà nuovamente la tappa italiana della serie Extreme E. L'Aci e l'Automobile Club di Sassari hanno appoggiato questa disciplina dedicata ai suv elettrici sin dalla sua prima edizione e continuano a sostenerla".