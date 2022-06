Auto: Francia, obiettivo è accordo per emissioni zero

"Oggi dobbiamo trovare un accordo per non inquinare ed emettere CO2 sulle nostre auto.

Questa è la posta in gioco, con l'obiettivo anche di dare i segnali giusti ai nostri costruttori". Lo ha detto la ministra per la Transizione ecologica della Francia, Agnes Pannier-Runacher, che guida la presidenza di turno Ue, arrivando al Consiglio Ambiente dove i ministri europei cercano un compromesso sullo stop alla vendita di auto a benzina e diesel nel 2035. "Qualunque sia la tecnologia" coinvolta," bisogna arrivare ad auto che non emettono più CO2, perché il peso del trasporto sulle emissione è superiore al 20%" e dunque agire "è essenziale per la lotta ai cambiamenti climatici", ha evidenziato la ministra.