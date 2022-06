Torna meeting Fiat 500 e si ispira a 'Ritorno al futuro'

Sarà il compleanno numero 39 per il meeting di Garlenda che dal 1984 riunisce tutti gli appassionati della celebre Fiat 500. Appuntamento dall' 1 al 3 luglio nel Comune savonese per la kermesse che quest'anno sarà ispirata a "Ritorno al futuro" il film diretto da Robert Zemeckis e interpretato da Michael J. Fox e Christopher Lloyd. E il meeting che richiama a Garlenda proprietari di storiche 500 da tutto il mondo riparte proprio dal celebre film e conia lo slogan "Ritorno a Garlenda" che vuole sottolineare la gioia dei cinquecentisti di ritrovarsi nella capitale mondiale della leggendaria auto dopo lo stop dovuto alla pandemia. "La Fiat 500 è per gli appassionati un'autentica macchina del tempo", spiegano gli organizzatori. Così le 500 saranno come tante piccole DeLorean, l'iconica vettura usata nella trilogia cinematografica come mezzo per i balzi temporali e tutti potranno contribuire a ricreare l'atmosfera dei film. Gli equipaggi sono già stati invitati ad allestire le vetture a tema e a scegliere un abbigliamento che possa rievocare i vari scenari dei film. I cinquecentisti, e questa è una novità, domenica mattina terranno una parata nel centro storico di Albenga. Non mancheranno i momenti culturali, con approfondimenti sui 50 anni della versione R, la presentazione di due libri ("L'utilitaria della libertà" e "500 modellini di 500"), e la "Mostra delle Mostre" che riassume i primi quindici anni di attività del Museo della 500" .