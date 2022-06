Fiat Professional, i nuovi Scudo sbarcano in Brasile

Dopo il successo del lancio europeo, nuovo Scudo ed E-Scudo (variante a motore 100% elettrico) sbarcano in Brasile con l'obiettivo di consolidare la leadership decennale già raggiunta nel Paese grazie ai modelli Ducato e Fiorino.

Con le sue caratteristiche di capacità, carico utile e volume di carico (best in class), Scudo, offre l'agilità necessaria per muoversi tranquillamente in area urbana. Disponibile con un propulsore diesel o power unit elettrica, completa la presenza dei commerciali Fiat in tutti i segmenti LCV: Small con Fiorino, Medium con Scudo e Large con Ducato.

Declinato in elettrico, E-Scudo, che monta un motore da 100kW (136 Cv) e una batteria da 75 kWh, può vantare un'autonomia fino a 330 Km. Al lancio, E-Scudo è disponibile solo nella versione Cargo. Con il motore termico: un 1.5l turbo diesel di ultima generazione, in grado di sviluppare 120 Cv, è disponibile in tre configurazioni: Cargo, Multi e Minibus.

Per rafforzare la centralità del cliente, Fiat, metterà a punto in Brasile un servizio di assistenza specifica dedicata ai professionisti che acquistano furgoni attraverso la rete Fiat Professional.