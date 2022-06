Lamborghini Countach LPI 800-4, è sbarcata anche in Giappone

La Lamborghini Countach LPI 800-4 è sbarcata per la prima volta in Giappone. La supercar di Sant'Agata Bolognese è al suo esordio nel paese del Sol Levante in occasione delle prime consegne ai clienti, al Warehouse Terrada di Tokyo. Al fianco della nuova arrivata, chiamata in causa per rimarcare il legame con la storia passata di questo modello, è stata esposta anche una Countach 25° Anniversario del 1989.



Le due vetture sono state in seguito portate per le strade di Tokyo per essere fotografate in alcuni dei quartieri e davanti ai palazzi più celebri della capitale.

La Countach LPI 800-4 è un'edizione limitata futuristica, prodotta in 112 esemplari e che rende omaggio alla Countach, che lo scorso anno ha festeggiato 50 anni.

"Siamo entusiasti di presentare in Giappone - ha dichiarato Francesco Scardaoni, Regional Director di Lamborghini Asia Pacifico - la nuova Countach, la LPI 800-4, insieme alla storica Countach 25° Anniversario del 1989. Un modello tra i più iconici e conosciuti della storia del marchio, che a distanza di 50 anni non smette di fare sognare. Ora con le prime consegne della Countach LPI 800-4 ai nostri clienti in Giappone possiamo aspettarci che questo modello continuerà a far girare la testa a molti quando percorrerà le strade giapponesi, come ha fatto negli ultimi cinquant'anni".

La Countach LPI 800-4 mantiene inalterati l'esperienza e il suono del V12 Longitudinale Posteriore, uniti alla tecnologia ibrida sviluppata per la Sián. Il V12 a trazione integrale permanente della LPI 800-4 eroga una potenza di 780 CV, combinata ai 34 CV del motore elettrico, per un totale di 814 CV (arrotondati a 800 nel nome) e raggiunge prestazioni da vera supercar, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi, da 0 a 200 km/h in 8,6 secondi e una velocità massima di 355 km/h.