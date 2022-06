1000 Miglia: equipaggio giapponese vince il Trofeo OSCA

L'equipaggio dei piloti giapponesi Hiroyiki Takigawa e Ryo Takigawa, a bordo della O.S.C.A MT4 barchetta 1100 del 1949, si è aggiudicato il Trofeo 75° Anniversario OSCA, assegnato all'interno della 1000 Miglia 2022.



Durante la cerimonia di premiazione della 1000 Miglia è stata Fabia Maserati, nipote di Ernesto e figlia di Alfieri Maserati, a consegnare il premio nelle mani dei due piloti nipponici. Il trofeo è stato istituito in occasione del 75° anniversario della fondazione di OSCA per ricordare l'incredibile storia dei fratelli Ernesto, Ettore e Bindo Maserati legata alle "Officine Specializzate Costruzioni Automobili".

Le fondarono a Bologna nel 1947 e per un ventennio, soprattutto grazie alle intuizioni ingegneristiche di Ernesto, rivoluzionarono il motorsport, con auto leggere, di piccola cilindrata, in grado di vincere su tutti i circuiti. Basti ricordare, su tutte, la leggendaria vittoria di Stirling Moss alla 12 ore di Sebring nel 1954.

Tra il 1947 ed il 1967, OSCA fu una realtà di grandissimo successo, tanto da affermarsi in tutto il mondo. L'OSCA dell'equipaggio Takigawa è risultata la prima, nella classifica generale della 1000 Miglia, delle nove OSCA iscritte, con equipaggi provenienti dalla Gran Bretagna, USA, Israele, Olanda, Lussemburgo e Germania.