Horizon Automotive, crescita nazionale passa anche da Torino

Prosegue il cammino di Horizon Automotive verso una progressiva crescita nazionale che ora passa da Torino. In partnership societaria con un importante gruppo di dealer, nuovi brand collegati come Fiat, Lancia, Abarth, Alfa Romeo, Jeep, Peugeot, Toyota, Lexus, Hyundai e Citroen e un'ampia gamma di veicoli commerciali, ieri è stata costituita nel capoluogo piemontese la nuova società Horizon Automotive Nord Ovest Srl, che punta a raggiungere nuovi utenti in Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta.

Lo sviluppo commerciale della nuova filiale è stato affidato a Lorenzo Bologna, da vent'anni nel settore automotive e con esperienze in ruoli strategici, con un focus sul mondo B2B e nel noleggio a lungo termine per i brand di Stellantis. L'arrivo in Piemonte di Horizon segue di due anni l'inaugurazione della sede principale a Milano, seguita poi dall'apertura della filiale a Padova con il Gruppo Scarabel.

"Siamo orgogliosi di questa nuova partnership - ha commentato Luca Cantoni, CEO del Gruppo Horizon Automotive - nata con un gruppo solido e storico, che si caratterizza anche per l'aggiunta di nuovi brand all'offerta Horizon, inclusa una ricca proposta di veicoli commerciali. L'apertura di una filiale in Piemonte, a Torino, rende il nostro network sempre più capillare e dimostra, ancora una volta, la scalabilità e l'adattabilità del modello di business di Horizon".

Horizon si sta poi espandendo sul territorio anche grazie ad una rete di affiliati al canale marketplace, come avvenuto in Sicilia, al fianco di Katanè Auto Rent. L'obiettivo dichiarato dall'azienda è quello di crescere ulteriormente sul mercato nazionale, sia dal punto di vista territoriale sia allargando il proprio portafoglio di prodotti e brand.

Alla base dell'infrastruttura tecnologica, uno stock che include più del 70% dei brand del mercato automotive, assieme ad una rete di assistenza integrata, un team di consulenti altamente preparato e dedicato ad aziende e privati, oltre a numerosi servizi pensati 'su misura' per il cliente.