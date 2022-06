Smontano auto rubate e vendono parti, 5 indagati a Viareggio

Cinque denunciati dai carabinieri di Viareggio (Lucca) a vario titolo per ricettazione ed autoriciclaggio, relativa a smontaggio, custodia, vendita e trasporto di auto e moto rubate. Le indagini hanno fatto seguito alla scoperta, nell'agosto del 2021, di un capannone con nove veicoli (tra auto e moto) e 18 parti meccaniche o di carrozzeria, materiale rubato in furti avvenuti a Viareggio, Camaiore e Roma. Le parti smontate interamente o a pezzi venivano rivendute o utilizzate per la riparazione di altri veicoli.

Il gip di Lucca ha emesso un'ordinanza di applicazione della misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Camaiore - con divieto di uscire di casa dalle ore 21 alle ore 7 - verso titolare di un'autocarrozzeria, di 58 anni. Secondo i carabinieri tra agosto 2021 e febbraio 2022, l'indagato avrebbe curato il trasporto e l'acquisto di auto e moto rubati le cui parti meccaniche e di carrozzeria, attraverso la sua attività, sarebbero state poi vendute o reimpiegate per la riparazione di veicoli destinati alla vendita, nonché ha asportato una parte meccanica da un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo a lui affidato in qualità di custode giudiziario. Inoltre, in concorso con altri due soggetti, un campano di 43 anni e un 57enne di Viareggio, meccanici, denunciati per ricettazione ed autoriciclaggio in concorso, il carrozziere 58enne avrebbe reperito un capannone utilizzato per smontaggio, stoccaggio e vendita delle parti meccaniche e di carrozzeria dei veicoli.

Utili alle indagini i codici identificativi presenti sulle parti dei veicoli.

Gli altri due denunciati, questi per ricettazione, sono un 34enne di Napoli e un 36enne di Roma, i quali avrebbero provveduto a reperire i veicoli di provenienza illecita. Le indagini dei carabinieri sono partite nell'agosto 2021 quando una pattuglia ha notato movimenti sospetti vicino a un capannone nella zona industriale di Viareggio.