Rolls Royce, la Camargue da 'caccia' del Re del Marocco

Una Rolls Royce reale e da 'caccia', quella tornata all'asta e realizzata su commissione negli anni Settanta per il Re del Marocco, Hassan II. L'auto, realizzata a suo tempo da Franco Sbarro per la casa reale marocchina, era stata concepita per essere utilizzata come mezzo durante le battute di caccia con un falco addestrato.

Nel dettaglio, Re Hassan II del Marocco fece portare la sua Rolls-Royce Camargue del 1977 a Sbarro, un carrozziere svizzero, in modo tale che la modificasse in funzione delle battute di caccia con il falco. Tra le modifiche più evidenti sull'auto di lusso spiccano quelle relative alle portiere, eliminate del tutto, oltre al parabrezza, ripensato per essere ripiegato, come per i fuoristrada veri e propri.

Dipinta di colore blu, la vettura è stata dotata di pneumatici adatti alla guida nel deserto. All'interno, per accogliere il Re e i suoi accompagnatori nelle battute di caccia, i sedili sono stati rivestiti di pelle con dettagli in blu e cinture di sicurezza azzurro. L'auto è dotata anche di un tetto pieghevole e da utilizzare per proteggersi dal sole.

Gli scarichi laterali fanno pensare anche ad alcune modifiche apportate a livello di motore, anche se nei dettagli dell'auto messa in vendita si legge il dato di 209 CV, vicino quindi a quello che avrebbe dovuto corrispondere al motore Rolls-Royce da 6,75 litri della Camargue. I dettagli su questa vettura sono oggi limitati, ma è dato sapere che nel 2016 lo stesso modello era stato venduto per 248.000 euro.