Fiat Panda: affluenza record al maxi raduno di Pandino

Dopo tre anni di interruzione dovuti alla pandemia, a Pandino (CR) si è svolta la quarta edizione del raduno dedicato ai tanti fans della Fiat Panda. L'edizione 2022 ha segnato un nuovo record: ben 939 Fiat Panda si sono radunate nell'arena e fuori dalle mura del castello visconteo di Pandino, piccolo centro in provincia di Cremona. Le pre-iscrizioni, chiuse una settimana prima dell'evento erano già numerosissime.

In mostra anche modelli molto rari come le Panda del Sahara Racing Cup, numerosissime Panda a trazione integrale personalizzate, Panda con impianti stereo esagerati e Panda vestite a festa. È giunta finanche la più assurda delle serie speciali: la Panda Italia 90, con originali copriruota a forma di pallone, che venne realizzata per celebrare i Mondiali svoltisi nel nostro Paese. I primi 350 equipaggi sono giunti nel piccolo centro del cremasco già sabato pomeriggio e sono stati accolti con numerose attività di benvenuto. Molto scenografico il giro in carovana di circa 20 km attraverso il territorio circostante con sosta a Palazzo Pignano. In serata si è tenuto il concerto della band Elemento 90, con i festeggiamenti ufficiali del compleanno del car-influecer e Pandista più attivo di Italia William Jonathan. L'animazione delle due giornate è stata affidata a Laura Magnani di Lombardia TV e al vocalist Davide Cappa Voice. Nonostante l'idea di "Panda a Pandino" sia nata come uno scherzo sui social, nel corso degli anni i numeri sono diventati sempre più importanti contando 192 vetture nella prima edizione, 365 nella seconda e 695 nell' edizione del 2019.

Diversi i premi assegnati, dalla "Panda meglio conservata" alla "Panda più tamarra", dalla "Panda più banale" alla "Panda 4x4 più elaborata" fino al premio "Panda Antonio Narducci".