Croazia: governo congela prezzi diesel e benzina

Il primo ministro croato Andrej Plenkovic ha annunciato oggi che il suo governo ha deciso di introdurre un tetto ai prezzi del carburante venduto alle stazioni di servizio non situate sulle autostrade in Croazia. Lo riferiscono oggi i media locali. Il carburante di tipo Eurodiesel costerà 13,08 kune al litro (1,74 euro), mentre la benzina Eurosuper 95 costerà 13,50 kune al litro (1,80 euro). Le misure si applicano al 94% delle stazioni di servizio del Paese, quelle non localizzate appunto sulle autostrade e rimarranno in vigore per le prossime due settimane.